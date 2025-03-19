Жильцы многоэтажки в Краснодаре пожаловались на стекающую воду бассейна с крыши

Жильцы одного из многоквартирных домов в микрорайоне Гидростроителей жалуются на стекающую по стенам воду и плесень. По их словам, постоянные затопления могут быть связаны с бассейном, который находится этажом выше. Разбирательства тянутся уже больше двух лет.

Уже два года в квартире Александра Агаркова случаются потопы. Специалисты чистили грибок, делали инъектирование отверстий, но это лишь временная мера. Ущерб насчитали на 291 тыс. рублей. По словам жильца, причиной этому может быть бассейн над его квартирой. Агарков судится с его владельцем уже несколько лет.

«Предлагал компенсировать какую-то часть, то есть признать часть вины во время ремонта, но ни к чему это не привело. Хотелось бы знать, когда закончатся эти проблемы, когда жильцы смогут приступить к ремонту своих собственных помещений», — сетует пострадавший Александр Агарков.

Когда жилец с 25 этажа Алексей проектировал бассейн на своей террасе, то навряд ли мог представить, что «со дна» постучатся соседи, которых он постоянно топит.

«Проблемы буквально текут из всех щелей и в других квартирах, например, в смежной с квартирой Александра. Стена тут мокрая постоянно. Собственники не могут сделать ремонт», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Виктория Саввина.

Постоянная сырость и в квартире Инны Петросян. Она не может приступить к отделке уже несколько лет.

«У меня плесень. Кухню меняли, стенку два раза, потому что она стоит синяя, дважды делали здесь уже ремонт. Вода бежит постоянно, не бежит только в ноябре и декабре», — делится пострадавшая Инна Петросян.

Сырость и грибок есть и в подъезде, плесень свисает с потолков. Помимо соседа с бассейном, подозрения у жильцов падают и на управляющую компанию.

«Проблема не решается более чем три года. УК меняет плитку, саму проблему не решает», — говорит пострадавший Денис Гофман.

В УК сообщили, что в постоянных протечках виновата чересчур свободная перепланировка квартиры на крыше.

«Причинами залитий жилых помещений являются работы по перепланировке квартир без их согласования с органом местного самоуправления, в том числе работы по вскрытию напольного покрытия террасы, повреждению системы водостока атмосферных осадков, расположенной на террасе 25 этажа», — сообщает краевая управляющая компания «Кубань».

Владелец бассейна причин нападок не понимает. По его словам, его сооружение сейчас просто не способно никого топить.

«Я им не пользуюсь вообще, начнем с этого. Воды там нет больше полугода», — рассказывает владелец квартиры с бассейном Алексей.

Судебное разбирательство продолжается. В управляющей компании сообщили, следующее заседание назначено на 31 марта.

По словам жильцов, по документам у владельца бассейна установлено джакузи. Что может грозить владельцу квартиры за такое нестандартное переустройство и есть ли принципиальная разница между бассейном и джакузи с точки зрения закона — рассказала эксперт.

«Его могут обязать вернуть крышу в первоначальный вид. Это важно понимать, тем более, если нанесен ущерб третьим лицам. Джакузи и бассейн — принципиальная, кардинальная разница. Джакузи — это автономное сооружение, которое скорее так не навредит, как встраиваемый бассейн», — отмечает риэлтор, руководитель агентства недвижимости Валерия Керимова.

Читайте также: в Горячем Ключе бойцовский клуб на первом этаже дома не дает людям спокойно жить.

Подпишись, здесь всегда интересно.