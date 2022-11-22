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ЖФК «Академия футбола «Кубань» завоевал золото на краевом чемпионате

Спорт
22.11.2022 09:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhfk-akademiya-futbola-kuban-zavoeval-zoloto-na-kraevom-chempionate
Видео канала «Кубань 24»

Девушки из «Академии» — чемпионки края в формате 8 на 8. Краснодарки завоевали победу на родном стадионе досрочно, за тур до конца.

Чтобы гарантировать себе золотые медали, нужно было одолеть новороссийскую «Победу». Решающий гол получилось забить лишь в конце — 2:1. Масштабно игроки команды этот успех решили не праздновать.

«Основную победу мы получим только в следующее воскресенье. Мы этого ждем, и вот там будут настоящие, искренние эмоции уже с медалями и с полной уверенностью, что первое место наше», — поделилась игрок команды «Академия футбола «Кубань» Анастасия Шутова.

Но если с чемпионом все ясно, то судьба серебряных и бронзовых медалей под вопросом. В турнире играют всего четыре команды, и на третьем месте сейчас «Победа». На втором — выселковская «Аполлония». Эта команда осенью выиграла домашний чемпионат страны в формате 7 на 7 в Сочи. В предпоследнем туре краевого турнира разгромила «Кубаночку» — 5:1. Это не помогло догнать в таблице команду «Академии».

«Команду «Академии» мы поздравляем. Соперник достойный. Тот, кто шел к титулу. Это было видно и в середине чемпионата. В том году этот титул был наш. Значит, в нынешнем году эта команда достойнее. Мы совершили несколько ошибок», — сказала игрок ЖФК «Аполлония» Марина Пушкарева.

В последнем шестом туре «Аполлония» и «Академия футбола «Кубань» сразятся между собой. Выселковским футболисткам, чтобы завоевать серебро, нужно как минимум не проиграть. В другом матче «Победа» встретится с «Кубаночкой». Заключительные матчи краевого чемпионата пройдут в Краснодаре 27 ноября.

Автор:
Максим Герасин
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