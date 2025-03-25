Жесткое лобовое ДТП произошло в Сочи

Серьезная авария произошла вечером 24 марта на улице Мира. Кадры с места аварии на камеру сняли очевидцы.

Судя по видео, одна из машин после столкновения отлетела в сторону и врезалась бетонный забор. По словам очевидцев, пострадавших и погибших в ДТП нет.

На месте работали машины скорой помощи и Госавтоинспекции. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства дорожного происшествия.

Читайте также: 17-летний подросток на «Ладе Гранте» устроил ДТП с тремя пострадавшими на улице Пионерской в Гулькевичах. ДТП произошло 15 марта в 23:10. Отечественная легковушка двигалась по второстепенной дороге, не уступила Chevrolet Aveo, которая ехала по «главной». В результате автомобили столкнулись, в ДТП пострадали три человека. Водителей обеих машин госпитализировали, пассажирка иномарки от госпитализации отказалась.

Установили, что «Лада» принадлежит другу 17-летнего подростка, а сам юноша приехал из другого региона. В отношении родителей составили административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

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