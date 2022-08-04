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Женский РК «Кубань» завоевал серебро чемпионата России по пляжному регби

Спорт
04.08.2022 10:08
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhenskij-rk-kuban-zavoeval-serebro-chempionata-rossii-po-plyazhnomu-regbi
Видео канала «Кубань 24»

В Москву краснодарки отправились в статусе победителей окружного турнира. На национальном чемпионате они одержали пять побед в шести матчах.

На групповом этапе «Кубань» одолела «ВВА-Подмосковье» и столичную «Славу», в плей-офф — московские «Торпедо» и ЦСКА, а также новгородский «Варяг». Большое значение в каждом матче имели регулярные подсказки от наставника краснодарок Максима Амонова.

Выиграть чемпионат кубанскому коллективу помешало поражение от «ВВА-Подмосковье» во второй игровой день. Дважды подряд справиться с этой командой не удалось. В итоге бронза досталась ЦСКА, серебро — «Кубани», а золото завоевали как раз регбистки «ВВА-Подмосковье».

Читайте также: игроки женского РК «Кубань» рассказали, почему решили связать свою жизнь с регби.

Автор:
Максим Герасин
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