Женская команда «Академии футбола «Кубань» сыграет с «Дончанкой» из Ростовской области

Видео канала «Кубань 24»

В рамках ФНЛ краснодарки уже преодолели первую стадию соревнований — «Победа» из Новороссийска уверенно пройдена.

«Многие из девушек в сборной Краснодарского края. Летом у нас были первенства, мы в них участвовали и выходили в лидеры. В финале играли, в полуфиналах. Все проходило достаточно успешно. Были, конечно, погрешности и неудачи, но это нас только закаляет и делает сильнее», — сказала игрок команды «Академия футбола «Кубань» Анастасия Шутова.

С начала 2022 года эту команду тренирует Наталья Дыгай. Вместе с Татьяной Зайцевой она последние 15 лет активно развивала на Кубани женский футбол. В итоге количество краевых стартов выросло за это время с 1 до 24. Футболом в регионе сейчас занимаются не 80 девочек, как было в 2007 году, а 3 тыс.

«Они играли на первенствах России, но именно в детских соревнованиях для своего возраста. А это уже Первая лига среди женских команд. Пока у нас только предварительный этап, мы начинаем зону ЮФО. Это их первый старт в пути к профессиональному футболу», — сообщила тренер СШ «Академия футбола «Кубань» Наталья Дыгай.

Подопечные Дыгай первый матч с «Дончанкой» проведут 18 сентября в Ростове-на-Дону, а через неделю примут соперника на родном поле. Цель краснодарок — попадание в финальную стадию соревнований. В ноябре по итогам мини-турнира среди 10 команд определят победителя Первой лиги. Место проведения еще не известно. Один из вариантов — Крымск.

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