Женщины с двумя детьми застряли на осыпающемся склоне горы в Геленджике

Инцидент произошел 20 марта на тропе «Здоровье» на Мархотском хребте, недалеко от парка «Олимп».

Туристы из Нижнего Новгорода, двое женщин и двое детей 5 и 7 лет, решили подняться по новой тропе «Здоровье». Они сбились с маршрута и вышли на сыпучий «скальник». Осознав, что самостоятельно покинуть опасный участок не смогут, женщины вызвали спасателей.

Спасатели Геленджикского АСО быстро обнаружили туристов. Они помогли женщинам и детям спуститься. Сообщается, что медицинская помощь туристам не потребовалась, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

Читайте также: в Мостовском районе спасли туриста, потерявшегося в глубокой пещере.