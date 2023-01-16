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Женщина в КЧР убила свою новорожденную дочь и пять лет скрывалась на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhenshhina-v-kchr-ubila-svoyu-novorozhdennuyu-doch-i-pyat-let-skryvalas-na-kubani
Женщина в КЧР убила свою новорожденную дочь и пять лет скрывалась на Кубани
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

В Карачаево-Черкесии направили в суд уголовное дело об убийстве матерью младенца.

По данным следствия, в апреле 2017 года на левом берегу поймы Большого Ставропольского канала было найдено тело новорожденной девочки. Сразу установить подозреваемого в совершении преступления не удалось.

Криминалисты направили ДНК младенца и женщины, которая могла быть его матерью, в федеральную базу геномной информации. После чего в течение пяти лет провели более 650 экспертиз.

В ноябре 2022 года криминалисты провели дополнительную экспертизу уже с применением новейших технологий. Сначала был установлен ближайший родственник предположительного отца убитого младенца.

Оказалось, что 36-летний отец, который жил к тому времени в Алтайском крае, ничего не знал о произошедшем. Позже удалось задержать 29-летнюю мать девочки. Еще одна экспертиза ДНК показала, что это действительно ее дочь. Женщина не вставала на учет по беременности и на протяжении пяти лет скрывалась в Краснодарском крае.

По ее словам, на преступление она пошла из-за тяжелого материального положения.

Уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка направлено в суд, сообщает «МВД Медиа».

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