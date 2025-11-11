Женщина упала в двухметровую яму в центре Новороссийска

Серьезных травм жительнице города-героя удалось избежать. Местные жители рассказали, что сейчас в Новороссийске разрыты сразу несколько улиц. Коммунальные службы ремонтируют сети тепло- и водоснабжения.

«Ямы в центре Новороссийска, по словам местных жителей, здесь уже около месяца. Глубина каждой — около двух метров. При этом ограждение присутствует, но ночью его не особо видно», — сообщает корреспондент телеканала «Кубань 24» Дарья Остапец.

Не увидела ограждение ночью и провалилась в яму одна из жительниц Новороссийска. Серьезных травм женщине удалось избежать: выбралась самостоятельно, отделавшись синяками. О недостаточном освещении рассказал и Антон Ветров.

«Здесь темно, ничего не горит, вечером можно свалиться. Ребенка забираю вечером сам, потому что можно и провалиться», — делится житель Новороссийска Антон Ветров.

Ямы сразу на нескольких улицах разрыли для ремонта труб. В Новороссийске до конца этого года заменят около 10 км сетей водоотведения и теплоснабжения. В рамках подготовки к отопительному сезон коммунальные службы завершили перекладку более 4 км изношенных магистральных тепловых сетей и восстановили около 5 тыс. кв. м асфальта.

Завершить работу коммунальные службы планируют до конца года. Ямы на улице Губернской пообещали засыпать 11 ноября.

Читайте также: проблемную яму-ловушку машин устранили на Восточном обходе Краснодара.

Подпишись, здесь всегда интересно.