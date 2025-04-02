Женщина на кроссовере проехалась по тротуару в Краснодаре

Инцидент случился на пересечении улиц Чепигинской и Батуринской в поселке Калинино.

Очевидцы сняли произошедшее на видео, ролик появился в социальных сетях. На опубликованных кадрах видно, как иномарка едет по тротуару навстречу идущим по нему пешеходам. По словам автора поста, водители нередко ездят по этой пешеходной дорожке.

Публикацией заинтересовались сотрудники Госавтоинспекции Краснодара. Правоохранители установили личность нарушителя, им оказалась 38-летняя женщина.

По факту произошедшего составили административный материал по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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