Железный человек: в Новороссийске работник морского порта украл более 400 кг чугуна
Происшествия
21.07.2022 13:18
Оперативники выяснили, что к хищению причастен работник предприятия, обслуживающего порт. Его задержали. Мужчина дал признательные показания.
Работник, имея доступ к служебному автомобилю, вывез чугун за пределы порта. Затем злоумышленник сдал его в пункт приема металлолома. Полученные деньги потратил. Ущерб составил более 20 тыс. рублей.
Это не первый подобный случай, когда данный работник воровал металл. Ранее он был причастен еще к шести аналогичным преступлениям. Всего мужчина похитил 2 тыс. 700 кг металла на 95 тыс. рублей.
По семи кражам возбуждено уголовное дело. Расследование преступлений продолжается, сообщает пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте.
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