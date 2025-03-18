Желающих стать спасателями дельфинов ищут на Черноморском побережье

Научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа» проведет экспресс-тренинги по оказанию помощи китообразным.

Сейчас идет сезон выбросов дельфинов на берег и мелководье. Животным в любой момент может понадобиться помощь людей. Спасатели должны обладать определенным набором навыков и знаний.

В субботу, 22 марта, в 19:00 состоится теоретический онлайн-тренинг, на котором участникам расскажут о биологии дельфинов, их поведении, основных правилах и методах оказания помощи морским млекопитающим.

В воскресенье, 23 марта, в 11:00 практические тренинги пройдут сразу в трех городах Кубани — в Сочи, Новороссийске и Анапе.

В Сочи мероприятие организуют в визит-центре природного орнитологического парка в Имеретинской низменности. В Анапе практикум состоится в отеле «Утесов». Место проведения тренинга в Новороссийске станет известно позднее.

Для участия в мероприятии необходимо пройти предварительную регистрацию. Подробную информацию о тренингах можно получить в Telegram-канале центра «Дельфа».

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