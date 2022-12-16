Желания более 1 тыс. 850 больных детей исполнит Фонд «Край добра» благодаря жителям Краснодарского края

Новогодняя благотворительная акция «ДоброЕлка» стартовала 28 ноября.

На сайте акции доброелка.рф жители Краснодарского края могли выбрать открытку с с подарками для тяжелобольных детей.

«В этом году мы успели собрать более 1 тыс. 850 подарков за 2 недели, и это в очередной раз подтверждает, что жители участвуют с удовольствием. Более 2 млн рублей собрано в рамках акции. Мы благодарны каждому, кто не прошел мимо и подарил веру в волшебство детям, которые столкнулись с тяжелыми диагнозами», — рассказала руководитель Фонд помощи детям «Край добра» Яна Сторожук.

Сейчас сотрудники фонда «Край добра» готовят подарки к отправке. Волонтеры фонда в преддверии Нового года доставят все подарки детям, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», более 1,5 тыс. жителей Кубани приняли участие в благотворительной акции «ДоброЕлка».