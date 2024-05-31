Ждут восемь лет: судебные споры затягивают ввод ЖК «Кино» в Краснодаре

Дольщики ЖК «Кино» уже восемь лет не могут въехать в свое законное жилье. У людей начинают сдавать нервы.

В числе ожидающих — родители Владимира Лазукина, он представляет их интересы в суде. По словам мужчины, когда покупали квартиру, ничего не предвещало, что строительство ЖК «Кино» так затянется. Деньги на улучшение жилищных условий семья копила не один десяток лет.

«Они сейчас живут во временном жилье, которое построили по финскому проекту 60 лет назад как временное для рабочих. И до сих пор оно не было благоустроено», — говорит юрист, представитель дольщиков в суде Владимир Лазукин.

ЖК «Кино» строят с 2014 года. Первый застройщик только вывел коробку — бетонные стены здания без перекрытий внутри и тем более коммуникаций. Потом деньги у подрядчика исчезли, завели уголовное дело о мошенничестве. Тогда дольщики объединились и начали искать новую строительную компанию.

Сменилось уже несколько фирм. Последнюю помогла найти краевая администрация. Сейчас один литер закончен, второй — на стадии 95% готовности. Казалось бы, делу конец. Но первый застройщик, которого признали банкротом, требует часть выручки за проделанную на старте работу. В судебной тяжбе участвуют уже и новый застройщик, и кредиторы, и дольщики, среди которых нет единства.

«Суд сослался на заключение эксперта. По нашему мнению, мы это изложили в кассационной жалобе, данное заключение является ненадлежащим доказательством. Заключение определяет рыночную стоимость прав, имущественных прав застройщика», — говорит адвокат дольщиков Гиа Васадзе.

«Объем материалов достаточно большой, и вынести судебный акт с учетом количества поступивших в дело документов за такое короткое время кассационной станции было бы сложно», — считает представитель дольщиков ЖК Анастасия Тютина.

Судебные тяжбы тормозят стройку, и судьба самого ЖК зависит от того, чем они закончатся. Следующие заседание назначили на 24 июня.