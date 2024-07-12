Жаркий прогноз: через 60 лет климат в Москве будет как на Кубани

Американский эколог Мэтью Фицпатрик создал интерактивную карту мира с прогнозом изменения климата на 60 лет, согласно которому средняя температура в мире летом будет выше на 7 градусов, чем сейчас.

Так, в Краснодарском крае к 2080 году летом будет как в Иране. То есть средняя температура воздуха в регионе будет не +30 °С, как сейчас, а +37 °С. При этом на Кубани в некоторые дни воздух прогревается до +45 °С.

Ведущий подкаста Эльдар Схатум побывал в Иране в феврале этого года. По его словам, тогда температура там была комфортная, но летом туда лучше не приезжать.

«В феврале погода была супер, хорошая. Летом там сущий ад, очень жарко. Я даже знаю, что там большие проблемы с загазованностью», — ведущий подкаста Эльдар Схатум.

«Если верить к ученому, то через несколько десятков лет привычная температура лета в Краснодарском крае будет как сейчас в Иране — от +40 °С до 50 °С. А столица России станет напоминать Кубань: воздух в Москве начнет прогреваться до +30 °С», — сообщает корреспондент «Кубань 24» Виктория Зальцман.

Краснодарский край летом: средняя температура +30 °С, высокая влажность, давление около 740 мм. рт. ст.

Иран летом: средняя температура +40 °С, сухой воздух, давление около 670 мм. рт. ст.

Сильная жара повлечет за собой изменения в почве, появление новой растительности и смещение естественных природных зон к северу. Для Краснодарского края повышение температуры даже на несколько градусов станет причиной смещения сезона посева сельскохозяйственных культур. Также могут распространиться тропические болезни — малярия, чума, лейшманиоз и различные лихорадки.

«В России проводится постоянная масштабная работа по предотвращению случаев завоза инфекции на территорию Краснодарского края. Проводится тщательный мониторинг активности природно-очаговых заболеваний особо опасных инфекций. Организована вакцинация населения по эпидпоказаниям, проводится необходимые противоэпидемические мероприятия. В РФ за последние 10 лет не зафиксировано ни одного случая заболевания чумы. Ведомственные службы контролируют эпидемические риски в пунктах пропуска. Разработаны и зарегистрированы диагностические препараты, тест-системы и питательные среды для проведения диагностических исследований», — рассказывает врач-методист краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Екатерина Стасюк.

Не стоит полностью доверять длительным погодным прогнозам. По словам климатологов, с высокой долей вероятности можно предположить температуру лишь на ближайшие несколько недель.

«Прогноз — это модель, как правило, математическая. Делают прогнозы люди или коллективы, и таких прогнозов огромное количество. Нужно учитывать, что доля неопределенности всегда есть, доверять им нужно с большой осторожностью», — отмечает доктор географических наук, профессор Анатолий Погорелов.