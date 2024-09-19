Жаркая. Морская. Наша: Ушаковка завершила третий этап «Морской зарницы»

Государственный морской университет имени адмирала Федора Ушакова, при поддержке Росморречфлота и регионального отделения «Движения Первых» в мае 2024 года выступил инициатором этого уникального проекта, сумев реализовать его не только на базе вуза, но и во Всероссийском детском центре «Орленок».

В конце мая этого года Ушаковка предложила новороссийским школьникам новую увлекательную игру — «Морскую зарницу», тогда в ней приняли участие около сотни ребят. И вот, уже в сентябрьском этапе, в стенах вуза, в самых различных дисциплинах, соревновались 24 команды из 12 городских и сельских школ.

Более 200 мальчишек и девчонок старались от души, даже палящее солнце не было помехой, ребята продемонстрировали настоящий морской характер, попробовали себя во всем, начиная от вязания морских узлов и метания выброски, заканчивая спасением на воде и надеванием на время гидро- и термо-костюмов!

В основном в Ушаковке собрались представителей Всероссийского движения «Юнармия». Их наставниками выступили курсанты Морского колледжа, так же участники движения. Программу соревнований в этот раз существенно изменили, добавив этапы в Береговом учебно-тренажерном центре университета, то есть на воде. Это оказалось самой сложной, но в то же время, самой увлекательной задачей. С ней, пусть и не сразу, но участники зарницы справились.

Время прохождения каждого этапа, не более 15 минут на команду, за этот короткий срок нужно было освоить мастер-класс, потренироваться и выполнить задание на скорость. Кстати, при надевании гидрокостюма многие укладывались в нормативные 30 секунд, чем удивляли судей.

Главная задача зарницы – профориентация. Школьники не только учатся вязать узлы, ловко взбираться по веревочным лестницам, они общаются с курсантами, узнают о профессии, понимают, почему ребята выбрали именно ее.

Впереди участников ждет очередной, завершающий этап. Он будет проходить на базе Морского тренажерного центра Ушаковки, ребята научатся работать с электронными картами, освоят азы навигации, а затем и посоревнуются в этих непростых науках. Только после можно будет объявить победителей «Морской зарницы 2024».