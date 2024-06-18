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Жара продолжается: погода на Кубани будет сухой и солнечной

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhara-prodolzhaetsya-pogoda-na-kubani-budet-suhoj-i-solnechnoj?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Жара продолжается: погода на Кубани будет сухой и солнечной
Фото jplenio, pixabay.com

Большая часть территории края окажется под влиянием антициклона.

Он станет причиной преимущественно сухой, солнечной и теплой погоды. Кратковременные грозовые дожди местами прошумят в предгорных районах.

«В Краснодаре без осадков. Температура воздуха +30…32 °С. Ветер северо-западный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что выше нормы. В среду без осадков и +31…33 °С», — написал метеоролог центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram.

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