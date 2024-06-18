Жара продолжается: погода на Кубани будет сухой и солнечной

Большая часть территории края окажется под влиянием антициклона.

Он станет причиной преимущественно сухой, солнечной и теплой погоды. Кратковременные грозовые дожди местами прошумят в предгорных районах.

«В Краснодаре без осадков. Температура воздуха +30…32 °С. Ветер северо-западный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что выше нормы. В среду без осадков и +31…33 °С», — написал метеоролог центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram.

Читайте также: стабилизация климата на юге России ожидается в ближайшие 10–15 лет.