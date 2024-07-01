Жара до +36 °С ожидается 1 июля в Краснодарском крае

В ближайшие дни на Кубани сохранится высокая температура воздуха. При этом осадков практически не ожидается.

По прогнозу синоптиков, 1 июля в Краснодарском крае будет переменная облачность. Днем и вечером в горах может пройти кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с с порывами до 15 м/с.

Температура воздуха днем +31…36 °С. На Черноморском побережье +28…33 °С, в горах +20…25 °С.

В Краснодаре 1 июля осадков не ожидается. В дневные часы воздух прогреется до +34…36 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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