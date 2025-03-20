Земельный фонд Кубанского казачьего войска достиг 35 тыс. га

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева казачьим обществам предоставляют участки для ведения хозяйства.

Развитие казачьей экономики обсудили на совещании в Краснодаре. На нем Кубанское казачье войско и департамент развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности края подписали соглашение о партнерстве.

Кубанские казаки, помимо защиты Родины, занимаются земледелием и животноводством, отметил атаман Кубанского казачьего войска, замглавы Краснодарского края Александр Власов.

«Создаем рыбоводческие хозяйства, формируем новые направления экономической деятельности, занимаемся грантовой деятельностью, благодаря чему создаются новые рабочие места, укрепляется материально-техническая база, регулярно осуществляется поддержка наших бойцов на фронте и их семей», — добавил он.

Соглашение определяет работу по информированию казаков и взаимодействию в реализации региональной инвестиционной политики, в области развития МСП. По словам руководителя департамента развития бизнеса Василия Воробьева, важно создавать все условия для казаков, чтобы они могли развивать предпринимательство.

«Наше сотрудничество будет и дальше укрепляться по различным направлениям деятельности», — подчеркнул Воробьев.

За прошлый год и текущий период этого года казакам направили свыше 2,4 тыс. га земель. В сельскохозяйственной деятельности и на казачьих предприятиях заняты около 2 тыс. человек. В севообороте 2025 года задействовано порядка 24 тыс. га, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напоминаем, что новости от администрации Краснодарского края можно читать и на других площадках. Если вам удобнее читать в соцсетях, то вы найдете их во «ВКонтакте» и на «Одноклассниках».

Читайте также: Власов встретился с казачьими сотнями и участниками СВО из Армавира.