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Зеленую зону в центре Белореченска благоустроят по нацпроекту

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zelenuyu-zonu-v-tsentre-belorechenska-blagoustroyat-po-natsproektu
Зеленую зону в центре Белореченска благоустроят по нацпроекту
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Территорию площадью около 1 га в начале улицы имени Ленина обновят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

По словам врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслава Шапошника, на объекте уже убрали старые покрытия, расчистили пространство, кронировали зеленые насаждения, а также провели планировку участка.

«Сейчас ведут укладку плитки и устройство водоотводных лотков. Установят игровые комплексы для детей разных возрастов, малые архитектурные формы, обновят системы уличного освещения», — добавил Шапошник.

В завершении работ здесь проведут комплексное озеленение территории.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», до 30 апреля проходит Всероссийское голосование за выбор объектов для благоустройства в 2025 году. Проголосовать можно на сайте проекта, авторизовавшись на портале «Госуслуги».

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