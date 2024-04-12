Зеленую зону в центре Белореченска благоустроят по нацпроекту

Территорию площадью около 1 га в начале улицы имени Ленина обновят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

По словам врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслава Шапошника, на объекте уже убрали старые покрытия, расчистили пространство, кронировали зеленые насаждения, а также провели планировку участка.

«Сейчас ведут укладку плитки и устройство водоотводных лотков. Установят игровые комплексы для детей разных возрастов, малые архитектурные формы, обновят системы уличного освещения», — добавил Шапошник.

В завершении работ здесь проведут комплексное озеленение территории.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», до 30 апреля проходит Всероссийское голосование за выбор объектов для благоустройства в 2025 году. Проголосовать можно на сайте проекта, авторизовавшись на портале «Госуслуги».