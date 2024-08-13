Зеленую зону привели в порядок по нацпроекту в Абинском районе

Благоустройство в поселке Ахтырском провели в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

На участке на улице Красной между улицами Гагарина и Октябрьской специалисты обновили покрытия пешеходных тротуаров и подходы к постройкам, а также отремонтировали асфальтобетонные покрытия, установили объекты малых архитектурных форм, отметил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

«Высадили новые зеленые насаждения, сделали велопарковки и обновили систему водоотведения», ― добавил он.

Площадь озеленения на объекте превышает 1,3 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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