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Зеленую зону приведут в порядок по нацпроекту в Брюховецком районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zelenuyu-zonu-privedut-v-poryadok-po-natsproektu-v-bryuhovetskom-rajone
Зеленую зону приведут в порядок по нацпроекту в Брюховецком районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Общественную территорию в станице Переясловской благоустроят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

К осени в станице откроют места для отдыха и прогулок, а также установят малые архитектурные формы. На детской площадке уложат безопасное покрытие и установят современный игровой комплекс.

Работы завершены на 18%, рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник. Так, на объекте уже завершили демонтажные работы и установили бордюры. Сейчас специалисты укладывают тротуарную плитку.

«Работает бригада из 12 человек, задействованы две единицы спецтехники», — добавил Шапошник.

На Кубани продолжается голосование за выбор территорий для благоустройства в следующем году. Отдать свой голос можно до 30 апреля на специальном сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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