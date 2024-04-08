Зеленую зону приведут в порядок по нацпроекту в Абинском районе

В поселке Ахтырском заменят покрытия площадок, построят велопарковки, а также установят объекты малых архитектурных форм. Работы проводят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Площадь зеленой зоны составляет порядка 5 тыс. кв. метров. Общая готовность объекта — 52%, отметил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

«В настоящее время по улице Красной между улицами Гагарина и Октябрьская выполнили демонтажные работы на тротуарах и дорожках. Рабочие установили новые бордюры и водоотводные лотки, сейчас укладывают тротуарную плитку», — добавил он.

В планах завершить работы к сентябрю, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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