Зажало в машине: пенсионер погиб в ДТП с тремя автомобилями в Новороссийске
ДТП, в котором один человек погиб и еще один получил травмы, произошло 9 марта в 12:15 на 44 км трассы Юровка — Раевка — Новороссийск.
По предварительным данным, 52-летний водитель «Газели» на правом закруглении дороги не справился с управлением. «Газель» вылетела на встречную полосу, где столкнулась с ВАЗ-2110 и Hyundai ix35.
В результате ДТП 69-летний водитель «десятки» погиб на месте, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Водитель иномарки получил травмы.
Прибывшим на место спасателям пришлось извлекать погибшего из поврежденного автомобиля с помощью гидравлического инструмента.
«Спасатели произвели деблокировку зажатого человека в легковом автомобиле, который скончался во время ДТП», — написал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.
Обстоятельства произошедшего выясняются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
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