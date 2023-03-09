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Зажало в машине: пенсионер погиб в ДТП с тремя автомобилями в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zazhalo-v-mashine-pensioner-pogib-v-dtp-s-tremya-avtomobilyami-v-novorossijske
Зажало в машине: пенсионер погиб в ДТП с тремя автомобилями в Новороссийске
Фото t.me/alekseioderov

ДТП, в котором один человек погиб и еще один получил травмы, произошло 9 марта в 12:15 на 44 км трассы Юровка — Раевка — Новороссийск.

По предварительным данным, 52-летний водитель «Газели» на правом закруглении дороги не справился с управлением. «Газель» вылетела на встречную полосу, где столкнулась с ВАЗ-2110 и Hyundai ix35.

В результате ДТП 69-летний водитель «десятки» погиб на месте, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Водитель иномарки получил травмы.

Прибывшим на место спасателям пришлось извлекать погибшего из поврежденного автомобиля с помощью гидравлического инструмента.

«Спасатели произвели деблокировку зажатого человека в легковом автомобиле, который скончался во время ДТП», — написал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

Обстоятельства произошедшего выясняются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

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