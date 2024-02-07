Заявки на обучение в «Мастерской новых медиа» впервые поступили из восьми стран

Прием заявок на обучение медиа- и PR-технологов завершили. Число кандидатов превысило 3,2 тыс. человек.

Впервые среди потенциальных участников — граждане восьми стран. Кроме России мастерская получила заявки из Беларуси (10 кандидатов), Казахстана (5 кандидатов), Туркменистана (3 кандидата). По одной заявке поступило от граждан Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Израиля.

Конкурс за год увеличился более чем вдвое и достиг 42 человек на место. Наибольшее число заявок поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской и Московской областей, Краснодарского края. Каждый четвертый кандидат – руководитель в медиа, блогер и лидер общественного мнения. Средний возраст участников отбора – 31 год. Почти каждый третий имеет рекомендацию от выпускника программы прошлых лет.

Кандидатам предстоит пройти тестирование и онлайн-интервью. Обучение стартует в конце марта. Мастерами программы стали телерадиоведущий Владимир Соловьев, медиатехнолог Кристина Потупчик и генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский.

«Сегодня недостаточно знать и понимать, как создавать контент, как его доставлять до аудитории. Нужно иметь широкую социогуманитарную подготовку, понимать, что такое российский культурный код, как формируется общественное мнение в нашей стране. Ну и, безусловно, нельзя работать в медиа, не упоминая такой термин, как патриотизм. До тех пор, пока наши медийщики по истине не являются патриотами своей страны, все эти усилия будут в пустоту. И вот про это программа «Мастерская новых медиа». Программа существует всего 3 года и более 14 тысс. человек подали заявки на обучение. На первый поток в этом году конкурс составил 42 человека на место. Это колоссальный запрос профессионального сообщества и ответственность для нас», — отметила заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», куратор программы Юлия Аблец.

В настоящее время на сайте мастерскаяновыхмедиа.рф продолжается прием заявок на PR-поток. Отбор на это направление завершится 16 февраля.