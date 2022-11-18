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Заводы Краснодарского края произвели 1,3 млн тонн сахара

Экономика
18.11.2022 16:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/zavody-krasnodarskogo-kraya-proizveli-1-3-mln-tonn-sahara
Заводы Краснодарского края произвели 1,3 млн тонн сахара
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На Кубани продолжается переработка сахарной свеклы. Комбинаты региона взяли на переработку около 11 млн т сырья и обработали уже 10 млн т.

Выработка сахара в крае составила 1 млн 321 тыс. т. Это выше запланированного объема.

«В этом сезоне в планах было получить 1,2 млн т сахара. Но благодаря высокой урожайности, хорошему качеству сырья этот план уже перевыполнили более чем на 100 тыс. т», — рассказал министр сельского хозяйства Краснодарского края Федор Дерека.

Он отметил, что сахарные заводы продолжают работы. По итогам 2022 года объем произведенного в регионе сахара увеличится. Сейчас на Кубани функционируют 14 сахарных комбинатов.

Кубань является крупнейшим производителем свекловичного сахара в РФ, занимая около 25% рынка страны. Жители края в среднем потребляют 240 тыс. т сахара в год. Излишки отправляют на экспорт и в другие регионы России.

В прошлом году Кубань экспортировала сахар в 21 страну мира на 50 млн долларов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае разработают краевую программу семеноводства сахарной свеклы.

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