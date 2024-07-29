Завод по производству щелочных батареек запустят в 2026 году в Крымском районе

О планируемом запуске импортозамещающего предприятия по производству щелочных батареек сообщил вице-губернатор Кубани Александр Руппель.

Соглашение о строительстве завода представители «АБ-Бэттэрис» подписали с властями Краснодарского края на международной промышленной выставке «Иннопром-2022» в Екатеринбурге. Запуск завода запланирован на 2026 год.

«Проект реализуется в Крымском районе, в 2026 году предприятие уже начнет свою производственную деятельность. Оборудование и станки они уже купили, площадку возвели», — сказал Руппель.

Завод разместят в Адагумском сельском поселении Крымского района на участке площадью 10 га. Сообщается, что инвестиции в производство составили 1 млрд руб.

Завод будет выпускать щелочные батарейки типоразмеров «АА» и «ААА». На производстве запустят две линии, каждая будет выпускать по 500 элементов в минуту или свыше 230 млн штук ежегодно. Предполагается, что запуск завода позволит сократить существующий дефицит в батарейках, сообщает «РБК Краснодар».

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