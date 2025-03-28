Завершить строительство главного коллектора в Краснодаре планируют в 2026 году

В Краснодаре планируют досрочно завершить строительство главного канализационного коллектора. Объект прокладывают в Прикубанском округе. Ход работ проверил вице-губернатор Краснодарского края Евгений Пергун.

Общая протяженность коллектора составит около 24 км. Также построят три канализационно-насосные станции. Часть средств на проведение работ выделили по краевой программе при поддержке губернатора Краснодарского края.

«Краевая столица активно развивается, и параллельно со строительством социальных объектов необходимо развивать коммунальную инфраструктуру. Прежде всего это касается сетей в самом большом в Краснодаре Прикубанском округе, который особенно в них нуждается. Рассчитываем, что после завершения строительства проблема в этой части города будет решена», — отметил Пергун.

По словам представителя компании-подрядчика, по проекту завершить строительство коллектора должны в 2027 году, однако сделать это планируют раньше — в апреле 2026 года.

Планируется, что все проблемные участки линий водоотведения северной и северо-западной частей города переключат в построенный коллектор, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на проведение работ из Фонда развития территорий, краевого и местного бюджетов было выделено более 17,3 млрд рублей. Коллектор проложат таким образом: улица им. Героя Яцкова — Западно-Кругликовская — Батуринская, переулок Топольковый — улица им. Петра Метальникова — Ростовское шоссе — Яхонтовая — Дзержинского — Западный обход.

Большую часть работ проведут способом микротоннелирования, то есть без раскопки траншей. На 13 км (это места, где нет плотной застройки) — трубы проложат открытым способом.

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