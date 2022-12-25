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Завершился ремонт моста через реку Кепша в Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zavershilsya-remont-mosta-cherez-reku-kepsha-v-sochi
Завершился ремонт моста через реку Кепша в Сочи
Фото пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье»

Об окончании планового ремонта моста через Кепшу сообщили 25 декабря.

На мосту восстановили защитное антикоррозийное покрытие арочного пролетного строения, заменили деформационные швы, гидроизоляцию и покрытие проезжей части.

Мост через Кепшу находится у портала тоннеля федеральной трассы А-149. Он состоит из одного пролета протяженностью 63 м. Мост открыли в августе 2005 года. С тех пор мост капитально не ремонтировался, сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи в Telegram.

Читайте также: восстановленный мост через реку Иль открыли для движения в Северском районе.

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