Завершился прием заявок на конкурс «Сделано на Кубани»

За право использовать на товаре знак качества будут соревноваться 129 организаций из 32 районов Кубани.

Всего на участие в конкурсе зарегистрировали 349 заявок в трех номинациях: «Товары производственно-технического назначения», «Продовольственные товары» и «Непродовольственные товары».

На Кубани уже семь лет успешно реализуют мероприятия, нацеленные на развитие кубанских производителей и продвижение качественных и безопасных продуктов, в том числе благодаря конкурсу «Сделано на Кубани», отметил руководитель департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя региона Роман Куринный. По его словам, у конкурса есть заслуженный авторитет среди кубанских товаропроизводителей, также он получил широкое распространение.

«Статус победителя дает эффективные маркетинговые инструменты, позволяющие увеличивать продажи, получать преимущества при выводе товара на новые рынки сбыта», ― добавил он.

Сейчас обрабатываются и анализируются документы на товары, заявленные в конкурсе. В сентябре проведут экспертную оценку товаров. Итоги второго блока конкурса подведут в октябре. Награждение победителей XII конкурса состоится в конце этого года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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