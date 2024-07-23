Завершился начальный этап обучения первого потока программы «Время героев»

Почти два месяца первые 83 участника программы проходили интенсивное обучение в рамках программы, подготовленной Высшей школой государственного управления президентской академии по поручению Владимира Путина.

Для них были организованы лекции от ведущих экспертов страны в различных отраслях, практические занятия, командообразующие мероприятия и многое другое.

«Мы, конечно, были готовы к тому, что на 1 модуль 1 потока программы «Время героев» прошли лучшие из лучших. Но результаты, которые показали наши участники, превзошли даже наши ожидания», — поделилась впечатлениями от результатов первого потока начальник управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Мария Костюк.

Далее участники приступят к активным стажировкам на местах, получая необходимые практические знания, подкрепляющие приобретенную теоретическую базу.

Для двух участников первого потока программы «Время героев», бойцов СВО Сергея Крившенко и Дмитрия Сидоренко наставником в стажировке на местах стал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Он встретился с ними и обсудил дальнейшее взаимодействие и задачи.

«Мы встречаемся с вами в рамках проекта, который инициировал президент России Владимир Путин. Благодарю за самоотверженность и мужество, проявленные в ходе СВО. Для меня почетно быть вашим наставником. Программа позволит качественно обновить кадровую систему госуправления. Вы защищали Родину и знаете цену государственности. Уверен, именно такие как вы должны прийти в сферу управления регионом и страной. Люди идейные, мотивированные служить обществу. У нас динамично развивающийся край, соответственно много важных, пока еще нерешенных вопросов. Необходимы люди – целеустремленные, настойчивые. Мы должны стать партнерами, делать общую работу, чтобы регион оставался стабильным и сильным. Это наша стратегическая задача. Стажировка поможет вам приобрести необходимые навыки. Хотя я уверен, опыт – дело наживное, главное – это сила духа, характер – вот что выходит на первый план», — сказал Вениамин Кондратьев.

За плечами кадрового офицера Сергея Крившенко 32 года службы. Он участвовал в специальной военной операции с самого начала, был ранен, отмечен наградами.

«Из 44 тысяч человек, подавших заявку на участие в программе «Время героев», отобрали всего 83. Это большое доверие. Думаю, я его оправдаю и не подведу. Полученные на воинской службе навыки, смогу применить на благо края. А новые знания мне в этом помогут», – сказал Сергей Крившенко.

Дмитрий Сидоренко принимал участие во всех военных конфликтах от Чечни до Донбасса.

«Я родился и вырос на Кубани, в казачьей семье. Стать военным решил по совету деда. Считаю, правильно говорят: где родился, там и пригодился. Люблю свой край, хочу работать на его благосостояние», — сказал Дмитрий Сидоренко.

Ближайшие три месяца участников программы ждет насыщенная стажировка — предстоит погрузиться в работу министерств и районов Краснодарского края, посетить ряд предприятий, стать участниками региональных совещаний.

Участниками первого потока созданной по инициативе Владимира Путина программы «Время героев» стали 83 бойца, прошедшие строгий отбор. По итогам обучения они сформируют кадровый управленческий потенциал России. В февральском послании Федеральному собранию Владимир Путин отметил, что именно такие люди, доказавшие преданность стране, должны выходить на ведущие позиции во всех сферах.