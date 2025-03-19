Завершающая тренировка парадного расчета казаков ККВ прошла в Краснодаре

Расчет казаков Кубанского казачьего войска 9 мая примет участие в Параде Победы, который пройдет в Москве. Подготовка к этому событию была длительной и сложной.

Практически каждый день с конца января казаки проходили у парадного расчета тренировки, а недавно провели завершающую — торжественное мероприятие провели на плацу Краснодарского президентского кадетского училища.

Уже через несколько дней они отправятся в Московскую область для прохождения подготовки на полигоне «Алабино» с парадными расчетами других структур.

«В рядах Парадного расчета казаки-участники спецоперации, наставники, спортсмены и студенты казачьих сотен. В год 80-летия Великой Победы именно вы удостоены чести стать участниками Парада Победы в Москве. И 9 мая на вас будут смотреть миллионы человек по всей России и за рубежом. На плечи парадного расчета возложена большая ответственность – достойно представить кубанское и российское казачество в этот великий праздник. Это не только большая честь, но и оценка работы, признание боевых заслуг Кубанского казачьего войска», — отметил заместитель губернатора Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Некоторые из участников начали подготовку к Параду Победы намного раньше остальных.

«Чтобы пройти отбор, мы начинали тренироваться с сентября. Проходили полную тренировку, собеседование, потом слаживание с коробкой Кубанского казачьего войска», — поделился участник парадного расчета Георгий Казанцев.

В завершение мероприятия казаки прошли торжественным маршем по плацу, продемонстрировав свои навыки.

Всего для участия в Параде Победы на Красной Площади были отобраны 124 казака.

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