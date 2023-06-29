Затворы Краснодарского водохранилища расчистили от нанесенных после дождей деревьев и веток

Расчистку провели 28 июня спасатели Краснодарского отряда «Кубань-СПАС».

После обильных осадков в акваторию водохранилище нанесло стволы деревьев и ветки, которые скопились около гидротехнических затворов.

Специалисты при помощи альпинистского снаряжения спустились к затворам, распилили бензопилами стволы, расчистили сбросные затворы водохранилища и обеспечили беспрепятственный проток воды в реку, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС».

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