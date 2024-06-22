Затор выходного дня: пробка на трассе к морю в Горячем Ключе превысила 8 км
Общество
22.06.2024 08:33
Утром 22 июня на 8:30 на дороге к морю скопилась традиционная пробка на федеральной автодороге М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа.
Затор начинается почти сразу после «Казачьего хутора», проходит через заправку и продолжается до микрорайона Заречье. После тоже придется двигаться в потоке не очень быстро еще до Петушка.
На преодоление автомобильного затора в районе Горячего Ключа понадобится не менее 1-1,5 часа.
Следующая пробка на этой дороге к морю ждет автомобилистов возле села Хребтового, постоять придется перед перевалом.
При этом перед Крымским мостом в обе стороны к этому времени затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет.
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