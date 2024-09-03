Застрявшего на крыше заброшки школьника сняли спасатели в Краснодарском крае

В Приморско-Ахтарском районе спасателям поступило сообщение из службы 112 о том, что на крыше одного из заброшенных знаний находится мальчик и не может самостоятельно спуститься на землю.

По словам звонивших детей, они играли около заброшенного одноэтажного здания. Их друг забрался на крышу, а спуститься сам не смог. Друзья не оставили его в беде и сами позвонили спасателям.

Спасатели прибыли на место и нашли 11-летнего мальчика на крыше. Ребенка спустили на землю. Затем спасатели провели профилактическую беседу с детьми и напомнили о возможных последствиях игры около заброшенных зданий и других опасных объектов.

Медицинская помощь мальчику не потребовалась, инцидент закончился без травм, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

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