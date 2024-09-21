Защитник ФК «Краснодар» Гонсалес показал фото из роддома с новорожденной дочкой

Дочка, которую он и его супруга решили назвать Бруна, появилась на свет 20 сентября в день рождения самого Джованни Гонсалеса — футболисту-имениннику исполнилось 30 лет.

«Поздравляем молодых родителей с пополнением в семье! Желаем крепкого здоровья маленькой Бруне и её маме», — приветствовали молодого отца и его семью в официальном Telegram-канале ФК «Краснодар».

Джованни Алессандро Гонсалес Апуд — уругвайский футболист, защитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной Уругвая.

Игроком «черно-зеленых» талантливый защитник стал 17 августа 2024 года, заключив контракт с командой до конца июня 2027 года. 18 августа дебютировал за «быков» в матче российского чемпионата против «Пари НН» из Нижнего Новгорода.

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