Заседание УФАС по делу о повышении цен на проезд в Краснодаре пройдет 4 декабря

Краснодарское управление Федеральной антимонопольной службы рассмотрит дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении МУП «КТТУ».

Региональное УФАС возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства после повышения цен на проезд в общественном транспорте Краснодара в конце 2024 года. Поводом стали материалы прокуратуры от 8 ноября 2024 года. В них рассматривалась обоснованность повышения цены на проезд.

Рассмотрение дела пройдет 4 декабря, начало запланировано на 16:00. Ранее заседание по делу было назначено на 27 марта текущего года, потом его перенесли на 24 сентября, пишет «Ъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по информации прокуратуры, Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление осуществляет перевозки пассажиров по нерегулируемым тарифам на городских маршрутах под номерами 2, 2Е, 9, 10, 43, 46, 52 и 55.

В декабре прошлого года мэрия Краснодара опубликовала постановление, где повышение цен объяснялось подорожанием горюче-смазочных материалов и запчастей, необходимостью обновления транспорта, строительством производственных баз и повышением зарплат работникам до среднегородского уровня.

Однако МУП «КТТУ» не предоставило документы, подтверждающие экономическую целесообразность повышения. По данным Росстата, стоимость проезда в Краснодаре превысила стоимость в других регионах. В действиях компании-перевозчика, согласно закону «О защите конкуренции», увидели признаки злоупотребления доминирующим положением.

