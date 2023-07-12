Зарядные станции для электромобилей во дворах установят без одобрения жильцов

Минстрой позволит подрядчикам ставить зарядки без согласия жильцов придомовых территорий.

Также девелоперов могут обязать устанавливать зарядки уже на стадии строительства жилых домов. Эксперты отмечают, что такие устройства шума не производят и не создают бытовых неудобств.

Сейчас идут работы над техническими и юридическими нормами для размещения зарядных станций, пишут «Известия».

Читайте также: до конца года на Кубани планируют установить 47 зарядных станций для электромобилей.