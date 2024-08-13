Зарезавшую котенка ради дружбы девочку поставят на учет в ПДН на Кубани

Школьница из Белоглинского района зарезала котенка по приказу своей интернет-подруги в знак дружбы и преданности. Весь процесс она сняла на камеру телефона, а после выложила кадры в частный Telegram-канал. Об этом в полицию сообщили 5 августа.

Позже, 13 августа, стало известно, что в канале было опубликовано новое видео с расправой над еще одним питомцем.

По словам отца ребенка Павла Ноздрачева, о поступке своей 14-летней дочери он узнал от правоохранителей. Ранее с ней никогда проблем не было, в двух школах, где училась девочка, о ней отзывались положительно.

Как говорят соседи Павла, семья Ноздрачева добропорядочная. Об инциденте нечего не слышали и само видео они не видели.

«Прокуратурой района организовано проведение проверки для установки всех обстоятельств произошедшего. Также будет дата оценка действий органов системы профилактики. Осуществляют специальные технические мероприятия, направленные на проверку версии склонения несовершеннолетней к акту жестокого обращения с животными со стороны знакомого в социальных сетях. Ход и результаты проверки поставлены на контроль», — сообщает заместитель прокурора Белоглинского района Павел Шукшин.

Психологи объясняют такое поведение подростков неконтролируемым эмоциональным фоном. И советуют родителям обращать внимание даже на незначительные перепады настроения.

«Причинение повреждений себе или окружающим является проявлением психической нестабильности. Если это происходит, подросток таким образом дает понять родителям, семье и окружению, что он сам не справляется со своим эмоциональным или психическим напряжением», — отметил психолог Евгений Ткаченко.

Несмотря на возраст, избежать наказания девочке не удастся.

«По статье 245 УК РФ, за жестокое обращение с животными грозит до 5 лет лишения свободы, но детей до 16 лет не привлекают к уголовной ответственности. Информация о таких случаях передается в комиссию по делам несовершеннолетних», — сообщает корреспондент «Кубань 24» Николай Тихий.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в полицию Белоглинского района 5 августа поступило от местного жителя в жестоком обращении с животным. Он сообщил, что обнаружил в сети-интернет видеозапись, на которой девочка хладнокровно убивает котенка ножом.

Полицейские установили личность участницы жестокой расправы над котенком. Ею оказалась 14-летняя девочка. По данному факту в отделе МВД России по Белоглинскому району проводят проверку.