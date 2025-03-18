Запуск парома между Сочи и турецким Трабзоном перенесли на апрель

Неблагоприятная погода стала причиной очередного переноса запуска грузопассажирского парома Sea Bridge, который будет ходить из Сочи в Трабзон.

По словам гендиректора ООО «СВС Шиппинг» Сергея Туркменяни, компания планировала начать перевозки в декабре 2024 года. Затем дату запуска переносили дважды: на конец января и на март. Старт перевозок снова перенесен, в этот раз — на начало апреля.

Паром Sea Bridge, на котором планируется осуществление перевозок, может вместить до 450 пассажиров и более 200 легковых автомобилей. Продолжительность рейса составит не более 12 часов. Планируется, что паром будет отправляться два раза в неделю — в понедельник и четверг.

В компании-перевозчике отметили, что в случае ажиотажного спроса рассмотрят возможность запуска второго судна. Пока что расширять паромное сообщение и увеличивать частоту рейсов не планируют, пишет «Ъ-Сочи».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», планировалось, что паром будет курсировать дважды в неделю — по понедельникам и четвергам. Стоимость билета — от 6 тыс. рублей за сидячее место, от 20 тыс. в каюте и 30-35 тыс. за автомобиль в зависимости от размера транспортного средства. Время в пути займет от 10 до 12 часов. В Турции завершают техобслуживание и подготовку судна. Паромное движение планировали запустить в начале декабря, однако из-за погодных условий работы затянулись. Запуск парома для пассажиров и автомобилей перенесли 23 января.

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