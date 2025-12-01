Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Запретить платные парковки возле многоквартирных домов предложили в Госдуме РФ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zapretit-platnye-parkovki-vozle-mnogokvartirnyh-domov-predlozhili-v-gosdume-rf
Запретить платные парковки возле многоквартирных домов предложили в Госдуме РФ
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Законопроект о запрете на территории всей России платных парковок в жилых зонах внесут на рассмотрение палаты парламента.

Сейчас ограничения на размещение платных парковок у многоквартирных жилых домов вводят по решению регионов. По словам автора инициативы, депутата Сергея Миронова, современный подход к организации платных парковок не соответствует принципам справедливости и приводит к росту социальной напряженности.

Как отметил второй автор законопроекта, депутат Дмитрий Гусев, жилые зоны — это не коммерческая инфраструктура. По его словам, закон должен защищать жителей, и плата за возможность припарковаться у собственного дома недопустима. Поправки планируют ввести в закон «Об организации дорожного движения в РФ» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», сообщает ТАСС.

Читайте также: Краснодар стал городом с самой дешевой арендой машино-места среди миллионников.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях