Запретить платные парковки возле многоквартирных домов предложили в Госдуме РФ

Законопроект о запрете на территории всей России платных парковок в жилых зонах внесут на рассмотрение палаты парламента.

Сейчас ограничения на размещение платных парковок у многоквартирных жилых домов вводят по решению регионов. По словам автора инициативы, депутата Сергея Миронова, современный подход к организации платных парковок не соответствует принципам справедливости и приводит к росту социальной напряженности.

Как отметил второй автор законопроекта, депутат Дмитрий Гусев, жилые зоны — это не коммерческая инфраструктура. По его словам, закон должен защищать жителей, и плата за возможность припарковаться у собственного дома недопустима. Поправки планируют ввести в закон «Об организации дорожного движения в РФ» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», сообщает ТАСС.

