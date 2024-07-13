Запрет на выход в море на катамаранах и «надувастиках» вновь ввели в Анапе

Под запрет в связи с усилением отжимного северо-восточного ветра попали надувные плавательные средства — сапборды, матрасы, круги, а также катамараны и прочие приводимые в движение человеком плавательные средства.

Временный запрет распространяется на 13 июля. Такие сообщения в Telegram-канале мэрии курорта появляются периодически и связаны они с очень опасным явлением — сильными ветрами, которые могут затянуть далеко от берега в открытое море даже весельные шлюпки и легкие суда с моторами.

«Будьте предельно осторожными, не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье, усильте контроль за детьми!» — предупреждает администрация Анапы.

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