Запрет на продажу чипсов детям предложили ввести в России

Общественный совет при Роспотребнадзоре предложил сделать чипсы подакцизным товаром, при этом запретив их продажу детям.

Глава совета Олег Павлов в обращении к председателю правительства Михаилу Мишустину заявил, что в 2020 году Всемирная организация здравоохранения рекомендовала снизить или вовсе запретить потребление богатых трансжирами продуктов, в частности чипсов. В ВОЗ заявили, что регулярное употребление таких продуктов приводит к развитию ишемической болезни сердца, от которой ежегодно умирают до 500 тыс. человек. В 2023 году организация признала чипсы самым вредным продуктом.

Павлов также напомнил, что правительство РФ уже активно борется с вредной едой — так, в 2023 году ввели акциз на сахаросодержащие напитки, а с октября того же года выросла ставка налога на добавленную стоимость на различные бургеры — с 10 до 20%. Акциз на чипсы может быть определен в 20% от стоимости пачки. Кроме того, Павлов предлагает ввести ограничения по рекламе и продвижению чипсов, как на алкогольную и никотиносодержащую продукцию, чтобы защитить людей от агрессивного маркетинга.

В Госдуме при этом считают, что запрет продажи чипсов эффективным не будет — правильнее объяснять ценность здорового образа жизни на полках достаточно вредных продуктов, которые по этому принципу тоже нужно запрещать. А подобный запрет может только вызвать больший интерес к продукции, пишут «Известия».

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