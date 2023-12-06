Заняться образованием в новом году планирует каждый третий житель Краснодара

Согласно результатам опроса, проведенного с 20 ноября по 5 декабря, 33% опрошенных жителей краевой столицы в новом году хотят уделить внимание своему образованию и начать больше читать.

Найти больше времени на общение с близкими и свои увлечения хотят 28% и 27% респондентов соответственно. Наладить личную жизнь и заняться спортом хотят по 25% опрошенных.

Еще 21% краснодарцев мечтают в новом году больше отдыхать. Пересмотреть отношение к жизни и окружающим хотят 16% опрошенных. Столько же мечтают о ремонте. О желании сменить место жительства заявили 15% респондентов.

Изменить систему питания и начать изучать иностранный язык планируют на следующий год 15% и 14% опрошенных соответственно. Еще 13% респондентов планируют отказаться от вредных привычек в будущем году. Сменить круг друзей хотят 10% респондентов.

Только 7% опрошенных не собираются менять свою жизнь, их все устраивает.

О желании избавиться от вредных привычек чаще заявляли мужчины. Женщинам же важнее оказалось с нового года поменять мировоззрение к жизни и пересмотреть систему питания.

Уделять больше времени образованию и чтению больше хотят респонденты моложе 34 лет. Таких было 40%. О том, чтобы уделять больше времени близким, чаще говорили люди старше 45 лет (34%), сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе сервиса SuperJob.

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