Зампред городской думы Геннадий Уфимцев проголосовал на выборах депутатов ЗСК

Видео канала «Кубань 24»

Участие в голосовании 11 сентября приняли представители депутатского корпуса Краснодара.

Сделал свой выбор заместитель председателя городской думы Геннадий Уфимцев. Он поделился впечатлениями:

«Участие людей в выборах — это очень важно. Потому что участие людей в выборах любого уровня — это участие в управлении страной, поэтому важен каждый голос», — сказал заместитель председателя городской думы Краснодара Геннадий Уфимцев.

На выборы пришел и бывший атаман Кубанского казачьего войска Владимир Громов. Сейчас он является членом Общественной палаты Краснодара.

«Это радостное событие для меня лично, но и конечно же, это важное общественно-политическое событие в жизни города, в жизни нашего края. Мы выбираем депутатов кубанского парламента», — сказал член Общественной палаты Краснодара Владимир Громов.