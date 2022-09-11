Зампред городской думы Геннадий Уфимцев проголосовал на выборах депутатов ЗСК
Участие в голосовании 11 сентября приняли представители депутатского корпуса Краснодара.
Сделал свой выбор заместитель председателя городской думы Геннадий Уфимцев. Он поделился впечатлениями:
«Участие людей в выборах — это очень важно. Потому что участие людей в выборах любого уровня — это участие в управлении страной, поэтому важен каждый голос», — сказал заместитель председателя городской думы Краснодара Геннадий Уфимцев.
На выборы пришел и бывший атаман Кубанского казачьего войска Владимир Громов. Сейчас он является членом Общественной палаты Краснодара.
«Это радостное событие для меня лично, но и конечно же, это важное общественно-политическое событие в жизни города, в жизни нашего края. Мы выбираем депутатов кубанского парламента», — сказал член Общественной палаты Краснодара Владимир Громов.
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