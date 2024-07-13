Замминистра обороны РФ Евкуров побывал на военном полигоне в Краснодарском крае

На полигоне в Молькино недалеко от Горячего Ключа заместитель главы оборонного ведомства, генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров ознакомился с новейшей системой учета попаданий во время стрелковых учений, а также проконтролировал процесс обновления учебно-материальной базы военной части.

На территории 243-го общевойскового полигона военнослужащих готовят опытный инструкторы, многие из которых прошли спецоперацию. Евкуров пообщался с бойцами и оценил технику, с которой они работают на тренировках.

«Техническое оснащение идет вперед. Раньше, после стрельбы из бронетехники, надо было выезжать мишенной команде к мишени и определять попадания, теперь все это видно на экране. Это большой плюс», — подчеркнул прогресс Евкуров.

Современная цифровая система учета попаданий позволяет не только дистанционно отслеживать попадания в мишени, но и контролировать ситуацию на огневом рубеже.

Кроме стрелковой подготовки, на полигоне в Молькино занимаются практическим обучением операторов боевых и разведывательных БПЛА. Для их тренировки здесь установлены специальные полосы препятствий, сообщает телеканал»Звезда».

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