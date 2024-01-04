Замглавврача Краснодарской БСМП стала заслуженным работником здравоохранения РФ

Указ о награждении кубанского медика государственной наградой накануне подписал президент России Владимир Путин.

«Присвоить почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» Елене Валентиновне Геращенко — заместителю главного врача ГБУЗ Краснодарского края «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Елена Геращенко является врачом-педиатром высшей категории. Высшее образование она получила в Дагестанском государственном медицинском институте.

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