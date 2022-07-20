Заложники высоты: в центре Волгограда резко остановилось колесо обозрения
Происшествия
21.07.2022 00:04
Колесо обозрения в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде остановилось вечером 20 июля. Заблокированными в кабинках оказались 24 человека — взрослые и дети.
Сначала администрация парка попыталась снять людей своими силами, но около 22:00 приняли решение вызвать спасателей МЧС. На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, служба спасения Волгограда, скорая и полиция.
Специалисты начали эвакуацию застрявших на высоте людей по пожарным лестницам, никто не пострадал. После спасатели стали прокручивать колесо тросами, прикрепленными к спасательной «буханке».
Колесо обозрения остановилось в результате неисправности электропривода, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области.
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