Заложники высоты: в центре Волгограда резко остановилось колесо обозрения

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области

Колесо обозрения в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде остановилось вечером 20 июля. Заблокированными в кабинках оказались 24 человека — взрослые и дети.

Сначала администрация парка попыталась снять людей своими силами, но около 22:00 приняли решение вызвать спасателей МЧС. На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения, служба спасения Волгограда, скорая и полиция.

Специалисты начали эвакуацию застрявших на высоте людей по пожарным лестницам, никто не пострадал. После спасатели стали прокручивать колесо тросами, прикрепленными к спасательной «буханке».

Колесо обозрения остановилось в результате неисправности электропривода, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области.

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