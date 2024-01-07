Закрытые из-за непогоды туробъекты возобновили работу в нацпарке Сочи
Общество
07.01.2024 13:30
С 7 января открыли для туристов объекты «Агурское ущелье и водопады», «Ореховский водопад», «Каскад водопадов» и экотропа «Ажек».
Парк Дендрарий 7 января будет работать до 18:00, продажа билетов — до 17:00, сообщает пресс-служба ФГБУ «Сочинский национальный парк» в Telegram.
Туробъеты в нацпарке были временно закрыты из-за непогоды. В Агурском ущелье проливные дожди спровоцировали сход селя. Кроме того, на направлении «Ажек», «Ореховский водопад» и «Каскад водопадов» злоумышленники сожгли кассу. Возбуждено уголовное дело.
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