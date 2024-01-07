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Закрытые из-за непогоды туробъекты возобновили работу в нацпарке Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zakrytye-iz-za-nepogody-turobekty-vozobnovili-rabotu-v-natsparke-sochi
Закрытые из-за непогоды туробъекты возобновили работу в нацпарке Сочи
Фото t.me/npsochi_official

С 7 января открыли для туристов объекты «Агурское ущелье и водопады», «Ореховский водопад», «Каскад водопадов» и экотропа «Ажек».

Парк Дендрарий 7 января будет работать до 18:00, продажа билетов — до 17:00, сообщает пресс-служба ФГБУ «Сочинский национальный парк» в Telegram.

Туробъеты в нацпарке были временно закрыты из-за непогоды. В Агурском ущелье проливные дожди спровоцировали сход селя. Кроме того, на направлении «Ажек», «Ореховский водопад» и «Каскад водопадов» злоумышленники сожгли кассу. Возбуждено уголовное дело.

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