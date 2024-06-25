«Закон Путина» об индексации пенсий работающим пенсионерам рассмотрят в Госдуме

Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам будет рассмотрен 25 июня.

Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что в бюджете страны есть средства для индексации пенсий.

«Несмотря на введенные против России более 21 тыс. санкций, наш президент Владимир Владимирович Путин принял это важное решение. Экономика смогла адаптироваться к вызовам, показывает уверенный рост, необходимые средства для индексации в бюджете страны найдены», — написал Володин в Telegram.

Он напомнил, что, согласно законопроекту, с 1 февраля 2025 года пенсии ежегодно будут повышать не только неработающим пенсионерам, но и тем, кто продолжает трудиться и после достижения пенсионного возраста. По словам Володина, изменения коснутся 7,87 млн жителей России. Председатель Государственной Думы отметил, что принятие законопроекта будет способствовать возвращению в экономику опытных кадров, а также поможет повысить производительность труда.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о необходимости индексации пенсий работающим пенсионерам президент России Владимир Путин заявил 7 июня.