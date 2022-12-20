Закон о штрафах до 5 млн рублей за осквернение георгиевских лент приняла Госдума
Политика
20.12.2022 13:59
Согласно закону, георгиевская лента приравнивается к символам воинской славы. За ее осквернение грозит административная или уголовная ответственность.
Депутаты Госдумы приняли закон в третьем чтении. Использование ленты допускается в качестве символа воинской славы для граждан, общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций.
За осквернение георгиевской ленты физлицу может грозить штраф до 3 млн рублей или лишение свободы до 3 лет. Для юридического лица штраф составит от 3 до 5 млн рублей.
Группе лиц по предварительному сговору или в интернете за такое преступление грозит штраф от 2 до 5 млн рублей или лишение свободы до 5 лет, сообщает пресс-служба Госдумы РФ.
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